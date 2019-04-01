Son Dakika Haberleri: The Witcher Dizisinin Çekildiği Mekana Ait Nefes Kesici Görüntüler

The Witcher Dizisinin Çekildiği Mekana Ait Nefes Kesici Görüntüler

14 dakika önce

The Witcher'ın dizisinin çekimleri Macaristan'da yapılıyor ve manzara göz alıyor.

The Witcher Dizisinin Çekildiği Mekana Ait Nefes Kesici Görüntüler, System.String[]
Netflix, The Witcher'ın dizi projesini üstlendiğinden beri oyunun hayran kitlesi heyecanla bekliyor. Dizinin başrolü, yani Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'in kostümlü bir fotoğrafı paylaşılmıştı ve büyük bir ilgi toplamıştı. Ciri ve Yennefer'ı canlandıran karakterlerin de yayınlanması dışında elimizde pek bir bilgi bulunmuyordu.




Netflix'in Twitter'daki The Witcher hesabında paylaşılan fotoğrafların nefes kestiğini belirtmekte de yarar var. Çekimler Macaristan'da yer alan dizinin çekimlerin yapıldığı çevrenin görüntüleri gerçekten insanı büyülüyor. Çevrenin fotoğrafları ayrıca diziye dair olumlu fikirler de veriyor.




The Witcher dizisinin 2019 yılının sonlarında veya 2020 yılının başlarında Netflix'e gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Netflix'in dizi üzerinde büyük bir çalışma içinde olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun hayranları ve ortaçağ temalı dizilerin takipçileri bu diziyi heyecanla bekliyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:38 

Henry Cavill, Macaristan, Teknoloji
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