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The Witcher: Monster Slayer Bu Ay Piyasaya Çıkacak - Son Dakika

The Witcher: Monster Slayer Bu Ay Piyasaya Çıkacak

02.07.2021 23:25
The Witcher: Monster Slayer Bu Ay Piyasaya Çıkacak, System.String[]

CD Projekt RED ve Spokko, yeni eğitilmiş Witcher'lar olarak Andrzej Sapkowski tarafından yaratılan evrenden bilinen canavarları avlayacağımız Pokemon GO'dan ilham alan bir artırılmış gerçeklik mobil RPG'si olan The Witcher: Monster Slayer'ın çıkış tarihini duyurdu.

CD Projekt RED ve Spokko, yeni eğitilmiş Witcher'lar olarak Andrzej Sapkowski tarafından yaratılan evrenden bilinen canavarları avlayacağımız Pokemon GO'dan ilham alan bir artırılmış gerçeklik mobil RPG'si olan The Witcher: Monster Slayer'ın çıkış tarihini duyurdu. Oyun, 21 Temmuz 2021'de Android ve iOS cihazlarda piyasaya sürülecek.

The Witcher: Monster Slayer'ın aksiyonu, CDPR tarafından video oyunlarındaki olaylardan çok önce kuruldu. Artırılmış gerçeklik özellikleri sayesinde çevremizin dönüştüğü karanlık fantezi dünyasında çok sayıda canavar yaşamakta. Onlarla savaşmak için Witcher Loncası atandı. İnsanları rahatsız eden canavarları avlamak için ustalarından biri olarak oynuyoruz.

Bu sizin için yeterli değilse, CD Projekt RED ve Netflix tarafından düzenlenen The Witcher serisine adanmış bir etkinlik olan 'u beklemeniz gerekecek. Etkinlik 9 ve 10 Temmuz'da gerçekleşecek ve ikinci gününde tüm bölüm The Witcher: Monster Slayer'a ayrılacak.

Ya da belki yazı canavarları öldürerek geçireceğinizi zaten biliyorsunuz ve bir Android cihazınız var mı? Öyleyse, hemen şimdi Google Play'de olabilirsiniz. Bunun sayesinde, çıkıştan hemen sonra yola çıkacaksınız ve ekstra bir ödül olarak, katledilen her canavar için size ek yüzde 10 exp bonusu sağlayan Kaer Morhen'in Çelik Kılıcını alacaksınız.

The Witcher: Monster Slayer, Geralt of Rivia'nın maceralarını anlatan fantastik bir kitap ve oyun dünyasında geçen bir artırılmış gerçeklik RPG oyunu olacak. Oyunun geliştirilmesi, 2018'de kurulan Varşova merkezli ilk Spokko stüdyosunun sorumluluğunda.

Oyunun yazarları, Aksiyonu Sapkowski'nin romanlarında ve Witcher'ın üçlemesinde CD Projekt tarafından sunulan olaylardan çok önce gerçekleşen ilginç bir hikaye hazırladı. Oyuncular, çevremize eklenen serinin dünyasının tehlikeli köşelerinde seyahat eden, kendi yarattığı witcher rolünü üstlenecek. Seyahatleri sırasında rastgele seçilmiş yerlerde sadece tehlikeli canavarlarla değil, aynı zamanda satıcılar ve NPC'lerle de tanışacak ve onlar sayesinde özellik kampanyasının daha sonraki bölümlerini keşfedecek.

The Witcher: Monster Slayer Bu Ay Piyasaya Çıkacak

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar The Witcher: Monster Slayer Bu Ay Piyasaya Çıkacak - Son Dakika


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