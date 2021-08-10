The Witcher: Nightmare of the Wolf Filmi - Son Dakika

The Witcher: Nightmare Of The Wolf, para için canavarları öldüren bir genç olan Vesemir'in hikayesini konu ediyor. Genç bir Witcher olan Vesemir, para karşılığında canavarları öldürmekten keyif alır. Bu sırada yeni ve oldukça tuhaf olan bir canavar krallık için büyük bir tehlike oluşturur. Bu durum üzerine Vesemir kendisini geçmişinin şeytanlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı bir maceranın içinde bulur. Bu zorlu süreç ona cadılık işlerinin paradan daha önemli olduğunu anlamasını sağlar.
Yönetmen: Kwang Il Han
Senaryo: Andrzej Sapkowski, Beau DeMayo
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Witcher: Nightmare of the Wolf
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD, Güney Kore
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 23.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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