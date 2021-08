The Witcher: Nightmare of the Wolf Filmi - Son Dakika

The Witcher: Nightmare Of The Wolf, para için canavarları öldüren bir genç olan Vesemir'in hikayesini konu ediyor. Genç bir Witcher olan Vesemir, para karşılığında canavarları öldürmekten keyif alır. Bu sırada yeni ve oldukça tuhaf olan bir canavar krallık için büyük bir tehlike oluşturur. Bu durum üzerine Vesemir kendisini geçmişinin şeytanlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı bir maceranın içinde bulur. Bu zorlu süreç ona cadılık işlerinin paradan daha önemli olduğunu anlamasını sağlar.

Yönetmen: Kwang Il Han

Senaryo: Andrzej Sapkowski, Beau DeMayo

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Witcher: Nightmare of the Wolf

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, Güney Kore

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 81 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 23.08.2021

