Son Dakika Haberleri: The WSJ: Harley Davidson Çin'de "küçük boy" motosiklet üretecek
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The WSJ: Harley Davidson Çin'de "küçük boy" motosiklet üretecek

2 dakika önce

– ABD merkezli motosiklet üreticisi Harley Davidson, Çin merkezli Qianjiang Motorcycle Co ile yaptığı işbirliğiyle, Çin'de "küçük boy motosiklet modelleri" üretecek.

The WSJ: Harley Davidson Çin'de
– ABD merkezli motosiklet üreticisi Harley Davidson, Çin merkezli Qianjiang Motorcycle Co ile yaptığı işbirliğiyle, Çin'de "küçük boy motosiklet modelleri" üretecek.
The Wall Street Journal'da yer alan habere göre söz konusu işbirliği şirketin ABD'de küçülen piyasanın ardından deniz aşırı ülkelerde genişleme stratejisi kapsamında yapılırken, Harley Davidson mevcut motosikletlerinin yarısını 2027 yılına kadar yurt dışında satmayı hedefliyor.
Şirket açıklamasında Çin'de üretilecek olan motosikletin 338 CC motor silindir hacmine sahip olacağı belirtilirken, karşılaştırılma açısından Harley'in ABD'de üretilen motosikletinin 601 CC silindir hacmine sahip olduğu vurgulandı.
Harley Davidson ayrıca, söz konusu yeni motosikletin fiziksel olarak orijinal Harley Davidson modeliyle benzerlikler taşıması nedeniyle Çin'in en seçkin motosikleti olmasının beklendiğini ve gelecek yıl piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.
Gelişmelerin ardından Harley Davidson hisseleri açılış öncesinde New York Borsası'nda yüzde 1.22 yükseldi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:00 Kaynak: DHA
Ekonomi
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