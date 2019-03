The Xq-58a Valkyrie: Jet Motorlu Drone, Video Oyunlarından Çıkmış Gibi

Amerikan Hava Kuvvetleri için Tasarlanan The XQ-58A bir Jet Motorlu DroneHava kuvvetlerindeki savaş pilotlarının kanatlarına eşlik etmek için tasarlanan Jet Motorlu Drone, pilotların sadık koruyucuları olacak. ABD Hava Kuvvetleri, XQ58-A Valkrie adını verdikleri bir gün savaş pilotlarına eşlik edebilecek jet destekli bir uçağı – drone'u test etti. Jet motor destekli drone konsepti sanki savaş oyunlarından görmeye alıştığımız bir şeye benziyor. Bu drone savaş pilotları ile savaşabilir veya yerlerine düşmana ateş emrini verebilir.Jet motorlu drone, küçük bir bomba yükü taşıyabilir, geleneksel pistleri kullanabilir ve roket fırlatabilir. Prototip ilk uçusunda 76 dakika görev aldı ve "beklendiği gibi davrandığı" belirtildi.Jet Motorlu Drone The XQ-58A ValkyrieSavaş pilotları arasında "sadık kanatçı" olarak adlandırılan bir kavramın en öncü gösterimlerden birisi olması sebebi ile "Jet Motorlu Drone" konsepti oldukça dikkat çekiyor. Drone'un yakın pilotlar tarafından kontrol edilebilmesi, ilerisi için gözlemci görevi görmesi de görevleri arasında yer alıyor.New Atlas'a göre Valkrie, küçük bomba taşıyabiliyor ve yaklaşık 2500 mil menzile sahip. F-16 Fighting Falcon'un kullanım mesafesi 2600 mil, F-22 Raptor'un ise 1800 Mil iken; bir F-16 ve F22 1500 mil mesafeye sahip. Valkrie 652 mil hızla yükselen ve sesaltı bir araç olarak tasarlandı. Maliyeti ise 2-3 milyon dolar civarında "Bir Patrion Füzesi maliyetinde".Kratos, US Air Force