13. nesil Intel işlemci ailesinden yeni bilgiler geldi - Son Dakika
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13. nesil Intel işlemci ailesinden yeni bilgiler geldi

20.08.2022 09:57
13. nesil Intel işlemci ailesinden yeni bilgiler geldi

TheGalox_ adlı Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda 13. nesil Intel işlemci ailesi ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

AMD, Zen mimarisiyle birlikte işlemci pazarında tekrar sahneye çıkmayı başardı. Rekabeti bir üst seviyeye taşımak isteyen Intel, 13. nesil işlemci ailesi için hazırlıklarını tamamladı. TheGalox_ adlı Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda 13. nesil Intel işlemciler ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Apple'ın ARM tabanlı işlemci hamlesiyle birlikte Intel ve AMD'nin de ARM işlemciler üzerine yoğunlaştığı iddia ediliyor. Bununla birlikte Intel ve AMD, x86 mimarili işlemcileri için de ekstra mesai harcamaya devam ediyor.

Intel 13. nesil işlemci ailesi, rakiplerini geride bırakacak

Intel'in 2022'nin son çeyreğinde tanıtacağı yeni işlemcilerinin performans testleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Intel, i9-13900K modelinde 12. nesil halefine göre yüzde 38 performans artışı yakaladı.

13. nesil Intel işlemci ailesinden yeni bilgiler geldi

Core i5-13600K modeli, Geekbench 5 performans test sonuçlarına göre Ryzen 9 5950X ve Apple M1 Max işlemcileri geride bırakmayı başardı. 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip işlemci, tek çekirdekte 2.012 ve Çoklu çekirdekte 16.054 puan ile karşımıza çıktı.

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TheGalox_ tarafından paylaşılan bilgilere göre Intel, i9-13900K modelinde 24 çekirdeğe yer verecek. Amiral gemisi işlemcinin TDP değeri ise 125W olacak. Orta segment işlemci ailesinin üst seviye modeli olan i5-13600K ise 125W TDP ve 14 çekirdek ile kullanıcılara sunulacak. Giriş seviyesi işlemci ailesinin temsilcisi olan i3-13100 modelinde ise 60W TDP ve 4 çekirdek yer alacak.

Öte yandan AMD, 29 Ağustos'ta yapılacak etkinlik kapsamında AM5 soketli yeni Ryzen modellerini duyuracağını açıkladı. Intel 13. Nesil Raptor Lake ailesinin ise 28 Eylül'de duyurulacağını hatırlatmakta fayda var. AMD'nin etkinlikte Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X modellerini tanıtması bekleniyor.

Intel, amiral gemisi işlemcisi Core i9-13900K modelinde 24 çekirdek ile birlikte 32 iş parçacağına yer verecek. Standart olarak 3.0GHz hıza sahip olacağı belirtilen işlemci, 5.8GHz'e kadar çıkabilecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji 13. nesil Intel işlemci ailesinden yeni bilgiler geldi - Son Dakika

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