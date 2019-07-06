Theo Hernández Milano'ya taşındı
1 saat önce
Real Madrid C. F. ve AC Milan, önümüzdeki altı yıl boyunca rossoneros ile sözleşme imzalayan Theo Hernández transferini kabul ettiler.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:05
C. F. ve AC Milan
, önümüzdeki altı yıl boyunca rossoneros ile sözleşme imzalayan Theo Hernández transferini kabul ettiler.
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