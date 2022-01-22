ThePrimerio Valorant ayarları - Son Dakika

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise Zero Zone oyuncusu Doğukan Meriç "ThePrimerio" Karduz.

ThePrimerio Valorant Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK ? Düşman Vurgu Rengi Mor (Sarı-Mavi Körlüğü) FARE ? Hassasiyet: Hedefleme 0,4 Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma 0,99 DPI 400 Windows Hassasiyeti 0,57 MİNİ HARİTA ? Döndür Döndür Oyuncuyu Ortada Tut Açık Mini Harita Boyutu 0,889 Mini Harita Yakınlaştırma 0,904 Mini Harita Görüş Konileri Açık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL ? Nişangâh Rengi Sarı Ana Çizgi Açık Ana Çizgi Saydamlığı 1 Ana Çizgi Kalınlığı 1 Merkez Nokta Kapalı Merkez Nokta Saydamlığı 0 Merkez Nokta Kalınlığı 1 İÇ ÇİZGİLER ? İç Çizgileri Göster Kapalı İç Çizgi Saydamlığı 0 İç Çizgi Uzunluğu 0 İç Çizgi Kalınlığı 0 İç Çizgi Uzaklığı 0 Hareket Hatası Kapalı Ateşleme Hatası Kapalı DIŞ ÇİZGİLER ? Dış Çizgileri Göster Açık Dış Çizgi Saydamlığı 1 Dış Çizgi Uzunluğu 3 Dış Çizgi Kalınlığı 2 Dış Çizgi Uzaklığı 3 Hareket Hatası Kapalı Ateşleme Hatası Kapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük 1280×960 4:3 (280Hz) Çok İzlekli Görselleştirme Açık Materyal Kalitesi Düşük Doku Kalitesi Orta Ayrıntı Kalitesi Orta Arayüz Kalitesi Orta Vinyet Kapalı VSync Kapalı Kenar Yumuşatma Hiçbiri Eşyönsüz Filtreleme 4x Netliği Arttır Kapalı Deneysel Keskinleştirme Kapalı Bloom Kapalı Bozulma Kapalı Birinci Şahıs Gölgeler Kapalı

ThePrimerio'nun Kullandığı Ekipmanlar: