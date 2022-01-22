ThePrimerio Valorant ayarları - Son Dakika

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte.
Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise Zero Zone oyuncusu Doğukan Meriç "ThePrimerio" Karduz.
|GENEL OYUN AYARLARI
|ERİŞİLEBİLİRLİK
|?
|Düşman Vurgu Rengi
|Mor (Sarı-Mavi Körlüğü)
|FARE
|?
|Hassasiyet: Hedefleme
|0,4
|Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma
|0,99
|DPI
|400
|Windows Hassasiyeti
|0,57
|MİNİ HARİTA
|?
|Döndür
|Döndür
|Oyuncuyu Ortada Tut
|Açık
|Mini Harita Boyutu
|0,889
|Mini Harita Yakınlaştırma
|0,904
|Mini Harita Görüş Konileri
|Açık
|NİŞANGAH AYARLARI
|GENEL
|?
|Nişangâh Rengi
|Sarı
|Ana Çizgi
|Açık
|Ana Çizgi Saydamlığı
|1
|Ana Çizgi Kalınlığı
|1
|Merkez Nokta
|Kapalı
|Merkez Nokta Saydamlığı
|0
|Merkez Nokta Kalınlığı
|1
|İÇ ÇİZGİLER
|?
|İç Çizgileri Göster
|Kapalı
|İç Çizgi Saydamlığı
|0
|İç Çizgi Uzunluğu
|0
|İç Çizgi Kalınlığı
|0
|İç Çizgi Uzaklığı
|0
|Hareket Hatası
|Kapalı
|Ateşleme Hatası
|Kapalı
|DIŞ ÇİZGİLER
|?
|Dış Çizgileri Göster
|Açık
|Dış Çizgi Saydamlığı
|1
|Dış Çizgi Uzunluğu
|3
|Dış Çizgi Kalınlığı
|2
|Dış Çizgi Uzaklığı
|3
|Hareket Hatası
|Kapalı
|Ateşleme Hatası
|Kapalı
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|GÖRÜNTÜ AYARLARI
|Çözünürlük
|1280×960 4:3 (280Hz)
|Çok İzlekli Görselleştirme
|Açık
|Materyal Kalitesi
|Düşük
|Doku Kalitesi
|Orta
|Ayrıntı Kalitesi
|Orta
|Arayüz Kalitesi
|Orta
|Vinyet
|Kapalı
|VSync
|Kapalı
|Kenar Yumuşatma
|Hiçbiri
|Eşyönsüz Filtreleme
|4x
|Netliği Arttır
|Kapalı
|Deneysel Keskinleştirme
|Kapalı
|Bloom
|Kapalı
|Bozulma
|Kapalı
|Birinci Şahıs Gölgeler
|Kapalı
|EKİPMAN
|MARKA
|Mouse
|Zowie EC-A
|Klavye
|Logitech G513 Carbon
|Kulaklık
|HyperX Cloud 2
|Mousepad
|SteelSeries QCK
|Monitör
|Asus 280hz Tuf Gaming VG279QM
Son Dakika › Gamegar › ThePrimerio Valorant ayarları - Son Dakika