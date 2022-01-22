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ThePrimerio Valorant ayarları - Son Dakika

ThePrimerio Valorant ayarları

22.01.2022 17:34
ThePrimerio Valorant ayarları

Zero Zone VALORANT oyuncusu ThePrimerio'nun ayarlarını sizler için derledik.

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu haber serimizde Valorant'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncularının oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki esporcuların zaman zaman oyun içi ayarları değişmekte.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz sıradaki oyuncu ise Zero Zone oyuncusu Doğukan Meriç "ThePrimerio" Karduz.

ThePrimerio Valorant Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI
ERİŞİLEBİLİRLİK?
Düşman Vurgu RengiMor (Sarı-Mavi Körlüğü)
FARE?
Hassasiyet: Hedefleme0,4
Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma0,99
DPI400
Windows Hassasiyeti0,57
MİNİ HARİTA?
DöndürDöndür
Oyuncuyu Ortada TutAçık
Mini Harita Boyutu0,889
Mini Harita Yakınlaştırma0,904
Mini Harita Görüş KonileriAçık
NİŞANGAH AYARLARI
GENEL?
Nişangâh RengiSarı
Ana ÇizgiAçık
Ana Çizgi Saydamlığı1
Ana Çizgi Kalınlığı1
Merkez NoktaKapalı
Merkez Nokta Saydamlığı0
Merkez Nokta Kalınlığı1
İÇ ÇİZGİLER?
İç Çizgileri GösterKapalı
İç Çizgi Saydamlığı0
İç Çizgi Uzunluğu0
İç Çizgi Kalınlığı0
İç Çizgi Uzaklığı0
Hareket HatasıKapalı
Ateşleme HatasıKapalı
DIŞ ÇİZGİLER?
Dış Çizgileri GösterAçık
Dış Çizgi Saydamlığı1
Dış Çizgi Uzunluğu3
Dış Çizgi Kalınlığı2
Dış Çizgi Uzaklığı3
Hareket HatasıKapalı
Ateşleme HatasıKapalı
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GÖRÜNTÜ AYARLARI
Çözünürlük1280×960 4:3 (280Hz)
Çok İzlekli GörselleştirmeAçık
Materyal KalitesiDüşük
Doku KalitesiOrta
Ayrıntı KalitesiOrta
Arayüz KalitesiOrta
VinyetKapalı
VSyncKapalı
Kenar YumuşatmaHiçbiri
Eşyönsüz Filtreleme4x
Netliği ArttırKapalı
Deneysel KeskinleştirmeKapalı
BloomKapalı
BozulmaKapalı
Birinci Şahıs GölgelerKapalı

ThePrimerio'nun Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA
MouseZowie EC-A
Klavye Logitech G513 Carbon
KulaklıkHyperX Cloud 2
Mousepad SteelSeries QCK
Monitör Asus 280hz Tuf Gaming VG279QM
ThePrimerio Valorant ayarları
YORUMLAR
500

Riot Games, Valorant, oyunlar, Harita, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: EsporGazetesi.com

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