Theresa May, AB'ni Brexit Geçir Süresini Uzatma Teklifini Reddetti

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Jonker, Brexit anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapmaya razı olmayacaklarını ancak İngiltere Başbakanı May'in Brexit geçiş süresini uzatmak isterse AB'nin çabalarını iki katına çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Jonker, Brexit anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapmaya razı olmayacaklarını ancak İngiltere Başbakanı May'in Brexit geçiş süresini uzatmak isterse AB'nin çabalarını iki katına çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.



AB'nin teklifi konusunda ne düşündüğü sorulan Theresa May, AB'nin 50 maddenin uzatılmasını kesinlikle reddettiğini söyledi.



Theresa May'in yarın Avam Kamarasında yapılacak Brexit anlaşmasına reddedeceğinin anlaşılması üzerine AB'nin Brexit'i en az Temmuz ayına kadar uzatmaya hazırlandığı bildirildi.



Brüksel'in, Londra'nın Birlikten ayrılma tarihini 29 mart olarak belirleyen 50'inci maddenin değiştirmeye hazırlandığı açıklandı. - BRÜKSEL

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