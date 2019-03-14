Theresa May Beni Dinlemedi"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Brexit krizine ilişkin, "Theresa May'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Brexit krizine ilişkin, " Theresa May
'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi. Bu sorun değil, ama süreç farklı bir şekilde de müzakere edilebilirdi" dedi. İngiltere
ve Avrupa Birliği
arasındaki Brexit krizi tırmanmaya devam ederken Başbakan Theresa May'in AB ile yürüttüğü müzakere sürecine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yorum geldi. Başkanlık Ofisi Beyaz Saray
'da İrlanda Cumhuriyeti
Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya gelen Trump konuya ilişkin, "Müzakereler açısından bakıldığında tüm sürecin bu kadar kötü gitmesi beni şaşırttı. Theresa May'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi. Bu sorun değil ama süreç farklı bir şekilde de müzakere edilebilirdi" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:11 Kaynak: İHA
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