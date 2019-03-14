Son Dakika Haberleri: Theresa May Beni Dinlemedi"

Theresa May Beni Dinlemedi"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Brexit krizine ilişkin, "Theresa May'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi.

Theresa May Beni Dinlemedi
ABD Başkanı Donald Trump, Brexit krizine ilişkin, " Theresa May'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi. Bu sorun değil, ama süreç farklı bir şekilde de müzakere edilebilirdi" dedi. İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit krizi tırmanmaya devam ederken Başbakan Theresa May'in AB ile yürüttüğü müzakere sürecine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yorum geldi. Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya gelen Trump konuya ilişkin, "Müzakereler açısından bakıldığında tüm sürecin bu kadar kötü gitmesi beni şaşırttı. Theresa May'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi. Bu sorun değil ama süreç farklı bir şekilde de müzakere edilebilirdi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:11 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Donald Trump, Theresa May, Güncel
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