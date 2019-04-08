Son Dakika Haberleri: Theresa May Berlin'e Gidiyor

Theresa May Berlin'e Gidiyor

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May yarın Almanya'nın başkenti Berlin'e gelerek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Brexit'i görüşecek.

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İngiltere Başbakanı Theresa May yarın Almanya'nın başkenti Berlin'e gelerek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Brexit'i görüşecek.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması görüşmeleri (Brexit) için öngörülen sürenin yeniden uzatılıp uzatılmaması sürecinin öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May yarın Almanya'nın başkenti Berlin'e gelerek Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşecek. AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Çarşamba günü Brüksel'de yapılacak olağanüstü zirve öncesi Berlin'e yapılan ziyaretin, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması öncesi sürenin uzatılması konusunda destek ağırlıklı olması bekleniyor.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, iki liderin Brexit ile Çarşamba günü aynı konuda yapılması planlanan olağanüstü AB zirvesini görüşeceğini söyledi. May'in aynı gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bir araya gelerek ön görüşme yapacağı belirtildi.

Brüksel'in AB'den çıkış için İngiltere'ye tanıdığı süre 12 Nisan Cuma günü doluyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit için sürecin 30 Haziran'a kadar uzatılmasını istiyor. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:52 Kaynak: İHA

İngiltere, Theresa May, Berlin, Politika
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