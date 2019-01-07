Son Dakika Haberleri: Theresa May, Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta Parlamentoya Sunuyor

Theresa May, Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta Parlamentoya Sunuyor

22 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.

Theresa May, Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta Parlamentoya Sunuyor, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.

İngiliz yayın kuruluşu BBC güvenilir hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacağını duyurdu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

İngiltere, Theresa May, Politika
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