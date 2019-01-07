Theresa May, Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta Parlamentoya Sunuyor
22 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.
İngiliz yayın kuruluşu BBC güvenilir hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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