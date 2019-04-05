Theresa May Brexit Sürecinin 30 Haziran'a Ertelenmesini Talep Etti
1 saat önce
– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektupta Brexit sürecinin 30 Haziran'a ertelenmesini teklif etti.
– Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
, Avrupa
Komisyonu Başkanı Donald Tusk
'a yazdığı mektupta Brexit sürecinin 30 Haziran'a ertelenmesini teklif etti.
May'in söz konusu mektubunda şu değerlendirme yer aldı:
"Birleşik Krallık, Brexit'in ertelenme sürecinin 30 Haziran'da sona ermesini teklif ediyor. İki tarafın söz konusu tarihe kadar anlaşması durumunda Birleşik Krallık yönetimi söz konusu sürecin belirlenenden daha erken sonlandırılmasını talep ediyor. Birleşik Krallık yönetimi, ülkenin Avrupa Birliği
'nden 23 Mayıs'tan önce ayrılmasının onaylanması için bir program oluşturulmasını ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinden muaf tutulmayı istiyor. Söz
konusu planın işe yaramaması durumunda Birleşik Krallık, söz konusu seçimler için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek."
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Tusk'ın Birleşik Krallık'a 20 Mart'a sona erecek olan 12 aylık "esnek" bir Brexit ertelemesi teklifi yapacağı yer almıştı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:45 Kaynak: DHA
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı