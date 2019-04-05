Son Dakika Haberleri: Theresa May Brexit Sürecinin 30 Haziran'a Ertelenmesini Talep Etti

Theresa May Brexit Sürecinin 30 Haziran'a Ertelenmesini Talep Etti

1 saat önce

– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektupta Brexit sürecinin 30 Haziran'a ertelenmesini teklif etti.

Theresa May Brexit Sürecinin 30 Haziran'a Ertelenmesini Talep Etti, System.String[]
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektupta Brexit sürecinin 30 Haziran'a ertelenmesini teklif etti.

May'in söz konusu mektubunda şu değerlendirme yer aldı:

"Birleşik Krallık, Brexit'in ertelenme sürecinin 30 Haziran'da sona ermesini teklif ediyor. İki tarafın söz konusu tarihe kadar anlaşması durumunda Birleşik Krallık yönetimi söz konusu sürecin belirlenenden daha erken sonlandırılmasını talep ediyor. Birleşik Krallık yönetimi, ülkenin Avrupa Birliği'nden 23 Mayıs'tan önce ayrılmasının onaylanması için bir program oluşturulmasını ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinden muaf tutulmayı istiyor. Söz konusu planın işe yaramaması durumunda Birleşik Krallık, söz konusu seçimler için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek."

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Tusk'ın Birleşik Krallık'a 20 Mart'a sona erecek olan 12 aylık "esnek" bir Brexit ertelemesi teklifi yapacağı yer almıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:45 Kaynak: DHA

Theresa May, Ekonomi
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