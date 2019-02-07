Son Dakika Haberleri: Theresa May, Brüksel'de

Theresa May, Brüksel'de

26 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'e geldi.

Theresa May, Brüksel'de, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'e geldi.

Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt de görüşecek olan May, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İngiltere parlamentosu, Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi durumunda anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul etmişti. Ancak, AB İngiltere'nin yeniden müzakere talebini reddetmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuya ilişkin "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz" açıklamasını yapmıştı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:37 Kaynak: İHA

İngiltere, Theresa May, Brüksel, Politika
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