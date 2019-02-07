Theresa May, Brüksel'de
26 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'e geldi.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel
'e geldi.
Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Belçika
'nın başkenti Brüksel'e gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
ile bir araya geldi. Avrupa Birliği
(AB
) Konseyi Başkanı Donald Tusk
, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani
ve Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt de görüşecek olan May, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
İngiltere parlamentosu, Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda
sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi durumunda anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul etmişti. Ancak, AB İngiltere'nin yeniden müzakere talebini reddetmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuya ilişkin "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz" açıklamasını yapmıştı. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:37 Kaynak: İHA
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