Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu
12 dakika önce
Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.
Theresa May Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
, Buckingham Sarayı
'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.
Theresa May, Downing Street'teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı. May'in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson
hükümet kurma görevini almak için Saray'a geldi. - LONDRA
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