Son Dakika Haberleri: Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu
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Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu

12 dakika önce

Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.

Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu, System.String[]
Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.

Theresa May, Downing Street'teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı. May'in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson hükümet kurma görevini almak için Saray'a geldi. - LONDRA
Buckingham Sarayı, Theresa May, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
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