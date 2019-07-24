- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu
14 dakika önce
- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunduLONDRA - Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:49 Kaynak: İHA
- Theresa May
Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu
LONDRA - Theresa May, Buckingham Sarayı
'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.
Theresa May, Downing Street'teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı. May'in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson
hükümet kurma görevini almak için Saray'a geldi.
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