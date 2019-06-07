Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek

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Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"

S-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı

Times: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'i bir kez daha ertelenmesinden yana