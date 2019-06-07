Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek
32 dakika önce
İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:38
'nin Avrupa
Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May
Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.
Brexit anlaşmasını İngiltere parlamentosuna kabul ettiremeyen 62 yaşındaki May, yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam edecek ancak Brexit ile ilgili dosyalarla ilgilenemeyecek
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