Son Dakika Haberleri: Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek
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Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek

32 dakika önce

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.

Theresa May Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı, Brexit dosyası ile artık ilgilenmeyecek, System.String[]
İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan Theresa May Muhafazakar Parti lideri görevini bıraktı.

Brexit anlaşmasını İngiltere parlamentosuna kabul ettiremeyen 62 yaşındaki May, yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam edecek ancak Brexit ile ilgili dosyalarla ilgilenemeyecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:38 
Dünya
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