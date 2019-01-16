Son Dakika Haberleri: Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı

Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı

22 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz gün Brexit Anlaşması'nın meclisten geçememesi üzerine yapılan güvenoyu yoklamasından 306'ya karşı 325 oy alarak galip ayrıldı.

Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz gün Brexit Anlaşması'nın meclisten geçememesi üzerine yapılan güvenoyu yoklamasından 306'ya karşı 325 oy alarak galip ayrıldı. 202'ye karşı 432 oyla reddedilen Brexit Anlaşması'nın ardından muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Başbakan May'e güven oylamasına gidilmesi çağrısı yapmıştı. Güvenoyu yoklamasına giden Başbakan May, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından 306 oya karşı 325 güvenoyu aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

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