Son Dakika Haberleri: Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı

Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı

11 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May muhalefetin hükümeti düşürme girişimine karşın parlamentodan güven oyu almayı başardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May muhalefetin hükümeti düşürme girişimine karşın parlamentodan güven oyu almayı başardı.

May, ana muhalefetteki İşçi Partisinin verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili oylamada parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından güven oyu aldı.

Oylamada 325 milletvekili güven oyu verirken, güvensizlik oyları 306'da kaldı.

İşçi Partisi May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının dün parlamentoda 202'ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından güvensizlik önergesi vermişti.

May'in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı "B planını" pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20 Kaynak: AA

İşçi, İngiltere, Theresa May, Güncel
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