Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
58 dakika önce
- Theresa May parlamentodan güvenoyu aldıLONDRA - İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz gün Brexit Anlaşması'nın meclisten geçememesi üzerine yapılan güvenoyu yoklamasından 306'ya karşı 325 oy alarak galip ayrıldı.
- Theresa May
parlamentodan güvenoyu aldı
LONDRA - İngiltere
Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz gün Brexit Anlaşması'nın meclisten geçememesi üzerine yapılan güvenoyu yoklamasından 306'ya karşı 325 oy alarak galip ayrıldı.
202'ye karşı 432 oyla reddedilen Brexit Anlaşması'nın ardından muhalefetteki İşçi Partisi
lideri Jeremy Corbyn'in Başbakan May
'e güven oylamasına gidilmesi çağrısı yapmıştı. Güvenoyu yoklamasına giden Başbakan May, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından 306 oya karşı 325 güvenoyu aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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