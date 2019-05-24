Theresa May sonrası İngiltere'de başbakanlık koltuğuna kim geçecek?
5 saat önce
Theresa May'in istifası sonrası gözler hem Muhafazakar Parti'de boşalan koltuğa hem de başbakanlık koltuğuna kimin geçeceğine çevrildi. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson parti başkanlığı ve başbakanlığın en güçlü adayı olarak öne çıkıyor.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:23
'nin Avrupa Birliği
'nden (AB
) çıkması anlamına gelen Brexit'i hayata geçiremeden Başbakan Theresa May
görevinden istifa etti.
May'in istifası sonrası hem başbakanlık koltuğuna oturacak hem de Muhafazakar Parti'nin başına geçecek isim merak konusu oldu.
İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da İstifa Edeceğini Açıkladı
İngiltere Başbakanı Theresa May İstifa Tarihini Açıklayacak
ABD Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
Oltu'da 1 Buçuk Metrelik Hopa Engereği Görüldü