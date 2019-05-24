Son Dakika Haberleri: Theresa May sonrası İngiltere'de başbakanlık koltuğuna kim geçecek?

Theresa May sonrası İngiltere'de başbakanlık koltuğuna kim geçecek?

5 saat önce

Theresa May'in istifası sonrası gözler hem Muhafazakar Parti'de boşalan koltuğa hem de başbakanlık koltuğuna kimin geçeceğine çevrildi. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson parti başkanlığı ve başbakanlığın en güçlü adayı olarak öne çıkıyor.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması anlamına gelen Brexit'i hayata geçiremeden Başbakan Theresa May görevinden istifa etti.

May'in istifası sonrası hem başbakanlık koltuğuna oturacak hem de Muhafazakar Parti'nin başına geçecek isim merak konusu oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:23 
İngiltere, Theresa May, Dünya
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