Son Dakika Haberleri: Theresa May: Sorunsuz Bir Brexit İçin Tek Yol İşçi Partisi'yle Çalışmak

Theresa May: Sorunsuz Bir Brexit İçin Tek Yol İşçi Partisi'yle Çalışmak

23 dakika önce

– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May Çarşamba günü muhafazakar parti üyelerine, muhalefet İşçi Partisi ile birlikte çalışmanın "Birleşik Krallık halkına sözü verilen düzgün ve sorunsuz Brexit için tek yol" olduğunu söyledi.

Theresa May: Sorunsuz Bir Brexit İçin Tek Yol İşçi Partisi'yle Çalışmak, System.String[]
– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May Çarşamba günü muhafazakar parti üyelerine, muhalefet İşçi Partisi ile birlikte çalışmanın "Birleşik Krallık halkına sözü verilen düzgün ve sorunsuz Brexit için tek yol" olduğunu söyledi.

May, Parlamento'da üç kez reddedilen ayrılma anlaşmasını bazı muhafazakar parti milletvekillerinin desteklememesi sebebiyle İşçi Partisi'yle birlikte çalışma kararı verdiğini vurguladı. Muhafazakar milletvekillerine gönderdiği bir mektupta May, Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşmayla ayrılmanın ülkenin önündeki en iyi çözüm olduğu söylemini tekrar etti ve Parlamento'da bir anlaşmanın onaylanması ve 50'nci Madde'nin uzatılması için İşçi Partisi ile işbirliğine gidilmesi gerektiğini belirtti.

May milletvekillerine ayrıca, muhalefet partiyle bir anlaşmaya varılmaması durumunda "izlenecek yolun belirlenmesi için" Parlamento'ya mevcut Brexit anlaşmasına alternatif çeşitli önergeler sunacağı bilgisini verdi.

May'in açıklamalarının ardından İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecine bir çözüm bulmak için May'le "görüşmeye" hazır olduğunu söyledi ve May ile üzerinde anlaştığı her konunun yazılı olarak yasaya geçmesi için ısrar edeceğini belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34 Kaynak: DHA

Ekonomi
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