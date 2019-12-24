THF Başkanı Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor THF Başkanı Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika Spor

THF Başkanı Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

THF Başkanı Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Soyer'in Eyuboğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyuboğlu, Hentbol A Milli Takımı'nın İzmir'de maç oynaması konusunda gerekli çalışmalara başlandığını ve plaj hentbolunda uluslararası düzeyde büyük bir turnuvanın da İzmir'de düzenlenmesinin gündeme alındığını kaydetti.

İzmir'deki hentbol salonlarının zeminlerinin milli maçlara uygun hale getirilmesi yönünde destek vereceklerini bildiren Eyuboğlu, Soyer'e milli takım forması hediye etti.

Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Türk hentbolunda önemli bir konuma sahip olduğunu, İzmir'in 2020 yılında bir milli maça ev sahipliği yapmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Tunç Soyer, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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