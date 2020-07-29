THF Başkanı Sadık Karakan'dan Bayramı mesajı - Son Dakika

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, bir mesaj yayımlayarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada dini bayramların İslam alemine ait değerler olduğunu ve en önemli özelliğinin de birlik, dayanışma, barış ve kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesi olduğunu ifade etti. THF Başkanı Sadık Karakan, yayımladığı mesajında Kurban Bayramı'nı ülke olarak buruk kutlayacaklarını ifade ederek, "Ülkemiz birçok cephede uğraş veriyor, vatan evlatları Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Katar'da ve daha birçok ülkede ailelerinden ve vatan topraklarından uzak mücadele ederken bir o kadarda içimizdeki şer odaklarını temizleme gayretindeler. Elbette gurur verici lakin ve keşke dünyada birlik ve barış olsa, dünyada olamıyorsa keşke bölgemizdeki komşu ülkelerle birlik ve barış içerisinde olabilsek de bayramları önemine haiz kutlayabilsek" dedi.

"Maalesef İslam aleminde bayramlar şeklen kutlanmaktadır"

Dini bayramların İslam alemine ait değerler olduğuna da dikkat çeken Başkan Karakan, "Bayramlar birlik, dayanışma, barış ve kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesindeki en önemli değerlerimiz. Maalesef İslam aleminde bayramlar şeklen kutlanmaktadır. Dinimizin en çok vurguladığı barış, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma gibi yüce değerler nerede? Üzüntü ile görüyorum ki İslam ülkeleri birbirleri ile ne barışık, ne kardeş, ne yardımlaşma, ne de dayanışma içerisindeler. Bu ülkelerin tutumları bütün aleme dünyada selamet, barış ve huzur bahşeden dinimize her yönüyle zarar vermektedir. Bu Kurban Bayramı'nın özellikle İslam aleminin 'öz'üne dönmesine vesile olmasını dilerken, ülkemizin daha fazla aydınlığa, refaha, huzura kavuşması temennisi ile başta şehit ailelerimiz olmak üzere Türk İslam aleminin ve Türk Hokey ailesinin Kurban Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP