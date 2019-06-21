THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı
8 dakika önce
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası
'nda yapıldı.
THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı. 17-21 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Isparta
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Takımı birinci olurken, Ankara Gazi Üniversitesi
Spor Kulübü ikinci, Bursa
Hentbol Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonlar ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı ve THF Temsilcisi Mehmet Aydın
'ın elinden aldı. - AYDIN
30'dan fazla ülke çelik testi için Türkiye'ye geliyor
Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE
Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı
Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu