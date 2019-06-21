Son Dakika Haberleri: THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı
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THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı

8 dakika önce

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı.

THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı, System.String[]
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı.

THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı. 17-21 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Takımı birinci olurken, Ankara Gazi Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, Bursa Hentbol Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonlar ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı ve THF Temsilcisi Mehmet Aydın'ın elinden aldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Türkiye, Kuşadası, Spor
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