Thiago Mendes Lyon'da sundu
1 saat önce
Thiago Mendes ilk röportajını bir Olimpik Lyonnais oyuncusu olarak verdi. Eski Lille orta saha oyuncusu OL ile Haziran 2023'e kadar imza attı ve Ligue 1 sezonu başladığında teknik direktör Sylvinho'ya sunulacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:05
Thiago Mendes ilk röportajını bir Olimpik Lyonnais oyuncusu olarak verdi. Eski Lille orta saha oyuncusu OL ile Haziran 2023'e kadar imza attı ve Ligue 1 sezonu başladığında teknik direktör Sylvinho'ya sunulacak.
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