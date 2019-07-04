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Thiago Mendes Lyon'da sundu

1 saat önce

Thiago Mendes ilk röportajını bir Olimpik Lyonnais oyuncusu olarak verdi. Eski Lille orta saha oyuncusu OL ile Haziran 2023'e kadar imza attı ve Ligue 1 sezonu başladığında teknik direktör Sylvinho'ya sunulacak.

Thiago Mendes ilk röportajını bir Olimpik Lyonnais oyuncusu olarak verdi. Eski Lille orta saha oyuncusu OL ile Haziran 2023'e kadar imza attı ve Ligue 1 sezonu başladığında teknik direktör Sylvinho'ya sunulacak.
Thiago Mendes Lyon'da sundu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:05 
Spor
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