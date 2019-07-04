Thiago Mendes Olimpik Lyonnais'e Geldi
1 saat önce
27 yaşındaki orta saha oyuncusu Thiago Mendes, Olympique Lyonnais ile resmen imzaladı. Brezilyalılar LOSC'den geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
27 yaşındaki orta saha oyuncusu Thiago Mendes, Olympique Lyonnais ile resmen imzaladı. Brezilyalılar LOSC'den geliyor.
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