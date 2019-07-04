Son Dakika Haberleri: Thiago Mendes Olimpik Lyonnais'e Geldi
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Thiago Mendes Olimpik Lyonnais'e Geldi

1 saat önce

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Thiago Mendes, Olympique Lyonnais ile resmen imzaladı. Brezilyalılar LOSC'den geliyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Thiago Mendes, Olympique Lyonnais ile resmen imzaladı. Brezilyalılar LOSC'den geliyor.
Thiago Mendes Olimpik Lyonnais'e Geldi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
Spor
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