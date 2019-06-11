THIAGO SILVA'NIN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANLARI
8 saat önce
2018-19 sezonu boyunca Thiago Silva'nın Paris Saint-Germain gömleğindeki en güzel anlarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06
2018-19 sezonu boyunca Thiago Silva
'nın Paris
Saint-Germain gömleğindeki en güzel anlarına göz atın.
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