Thiam'dan değişikliğe tepki
21.02.2021 21:00
Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, Göztepe maçında oyundan alındıktan sonra üzgün bir şekilde saha kenarına gelirken tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, Göztepe maçında oyundan alındıktan sonra üzgün bir şekilde saha kenarına gelirken tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 55. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yerini Pelkas'a bırakırken tepki gösterdi. Senegalli futbolcu oyundan alındığı sırada saha kenarına doğru yürürken üzgün bir şekilde geldi. Thiam, yedek kulübesine doğru yürürken bu tepkisine devam etti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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