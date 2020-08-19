Thiam, Sosa, Bastos, Valencia derken...

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Thiam'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin bir ismi daha bitirmeye yakın olduğu ifade ediliyor.

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki yıldızla 2 yıllık anlaşmaya vardı Bordo- Mavililer'in 1+1 yıllık 2 milyon Euro'yu bulan, uzatma hakkını da kulübe veren teklifine rağmen, ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamak isteyen tecrübeli futbolcu, daha düşük bir teklif sunan Fenerbahçe'nin önerisini kabul etti. Taraflar 2 yıllık mutabakat sağlarken, Sosa'ya 1.5 milyon Euro imza parası artı her sezon için 1.5 milyon Euro garanti maaş ödenecek.

Stoper bölgesine 1 ya da 2 takviye yapmayı planlayan Kanarya'nın listesindeki isimlerden biri de Bastos. Lazio forması giyen deneyimli stoper için girişimleri sürdüren sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.

BASTOS TAMAM

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Angolalı savunmacıyla her konuda anlaştı. Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için teknik direktör Erol Bulut'un onayı bekleniyor.

LEMOS İLE VALENCİA DA YOLDA

Sarı lacivertliler savunma bölgesi için bir başka isim Lemos ile de anlaşma sağladı. Kanarya ayrıca bonservisi elinde olan Enner Valencia'yı da kadrosuna katacak.