Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı - Son Dakika Spor

Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

7 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile karşılaşacak isim, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4'e kalan Thiem ile Zverev arasındaki maçla belirlendi.

26 yaşındaki Thiem, yağmur nedeniyle ilk setin yarısından itibaren çatısı kapanan kortta oynanan karşılaşmayı, 3-1 (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) kazandı.

Son 2 yıldır Fransa Açık'ta final oynayan Avusturyalı tenisçi, Avustralya Açık'ta ilk kez adını finale yazdırdı.

7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile Thiem arasındaki final, 2 Şubat Pazar günü oynanacak.

Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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