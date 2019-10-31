Thiem'den Paris Masters'a erken veda
7 saat önce
Paris Masters tek erkeklerde mücadele eden dünya 5 numarası Dominic Thiem, son 16 turunda Grigor Dimitrov'a 2-0 yenilerek elendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Paris Masters tek erkeklerde mücadele eden dünya 5 numarası Dominic Thiem, son 16 turunda Grigor Dimitrov'a 2-0 yenilerek elendi.
Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'da 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem, dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.
Thiem, 1 saat 13 dakika süren mücadelede, rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
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