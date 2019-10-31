Son Dakika Haberleri: Thiem'den Paris Masters'a erken veda
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Thiem'den Paris Masters'a erken veda

7 saat önce

Paris Masters tek erkeklerde mücadele eden dünya 5 numarası Dominic Thiem, son 16 turunda Grigor Dimitrov'a 2-0 yenilerek elendi.

Thiem'den Paris Masters'a erken veda, System.String[]

Paris Masters tek erkeklerde mücadele eden dünya 5 numarası Dominic Thiem, son 16 turunda Grigor Dimitrov'a 2-0 yenilerek elendi.

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'da 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem, dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.

Thiem, 1 saat 13 dakika süren mücadelede, rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Grigor Dimitrov, Fransa, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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