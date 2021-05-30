Thierry Henry, Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı

Futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Thierry Henry'ye EURO 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransız teknik direktör Thierry Henry , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev alacak.

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