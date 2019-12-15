Thievy Bifouma: Takımıma katkı sağladığım için mutluyum - Son Dakika
Son Dakika Spor Thievy Bifouma: Takımıma katkı sağladığım için mutluyum - Son Dakika Spor

Thievy Bifouma: Takımıma katkı sağladığım için mutluyum

7 saat önce

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren isimlerden Thievy Bifouma, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Thievy Bifouma: Takımıma katkı sağladığım için mutluyum, System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren isimlerden Thievy Bifouma, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça sonradan girmesiyle ilgili olarak Bifouma, "Tabii ki takıma sonradan katıldım ama etki sağladığım için çok mutluyum bugün. Bu bir takım oyunu, biz bunu başardık bugün. Takımıma katkı sağladığım için ayrıca mutluyum bugün" dedi.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini yedek soyundurma kararına saygı duyulması gerektiğini dile getiren Thievy Bifouma, "Öncelikle hocanın kararına saygı duymak gerekiyor. Bugün onun aldığı karar tuttu ve bize galibiyeti getirdi" diye konuştu.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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