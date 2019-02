Think Up Culture" British Council'ın Desteğiyle İzmir'de

Kültür ve yaratıcı endüstri alanlarında girişimcileri ve projeleri desteklemeyi amaçlayan Think Up Culture, British Council'ın desteğiyle Barselona , Menorca, Ibiza, Palma ve Arjantin 'den sonra Türkiye 'de ilk defa 7 Şubat'ta İzmir , Originn'de başlıyor.Türkiye'de gerçekleştirilecek ilk buluşma, şehirdeki yaratıcı alanda çalışan kültür oyuncuları, mentörler, kamu çalışanları ve akademisyenler ile konuyla ilgili herkesin katılımına açık olacak.Gün boyunca alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı Think Up Culture'da, uluslararası fırsatlar, kültür ve yaratıcılıkta kadın, kültür ve yaratıcı endüstriler ile şehir ve bölgesel dönüşümler ele alınacak.Ayrıca bu alanlardaki başarılı uygulamalar, dijitalleşmede yeni bakış açıları ve iş modelleri, lokal festivallerin genişletilmesi ve uluslararası alana taşınması, yaratıcı endüstrilerde kaynak yaratma ve gelecek vizyonu konuşulacak.Power House Hub Kurucu Ortağı Anna Aguilo'nun açılış konuşmasının ardından, British Council Türkiye Sanat Müdürü Cansu Ataman'ın "Uluslararası Fırsatlar: Kültürel ve Yaratıcı Girişimciler için Türkiye ve İngiltere " başlıklı konuşmasında, girişimci adaylar için Türkiye ve İngiltere'deki başarılı girişimcilik örnekleri paylaşılacak.British Council iş birliğiyle, Kültür ve Sanat Alanında Kadın ve Liderlik Programı kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü British Council Türkiye Sanat Müdürü Su Başbuğu'nun yapacağı "Kültürde Kadın/ Yaratıcılık ve Girişimcilik" panelinde ise Originn Kurucu Ortağı Esra Gönen 'e, Beautiful Ideas Co'nun Başkanı Erika Rushton ve Power House Hub Kurucu Ortağı Anna Aguilo eşlik edecek.Öğle arasının ardından başlayacak ve Özay Hukuk Bürosu'ndan Betal Özay'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Baltic Creative'in Direktörü Fiona Armstrong Gibbs, InnoBalears'dan Mariona Luis ve İzmir Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Koray Velibeyoglu, "Şehirlerin ve Bölgelerin Kilit Dönüşümü Olarak Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler" konusunu ele alacak. (Fotoğraflı) - İstanbul