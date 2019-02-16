Son Dakika Haberleri: Thk 94. Kuruluş Yıl Dönümü

Thk 94. Kuruluş Yıl Dönümü

23 dakika önce

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 94. Kuruluş yıl dönümü, Karapınar'da kutlandı.

Thk 94. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Hava Kurumu'nun (THK) 94. Kuruluş yıl dönümü, Karapınar'da kutlandı.


THK Karapınar Şube Başkanı Abdullah Sezer ve Yönetim Kurulu üyeleri, kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.


Şube Başkanı Sezer burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"16 Şubat 1925 tarihinde 'Türk Tayyare Cemiyeti' adı altında kurulmuş bulunan Türk Hava Kurumu'nun amacı, Türk milletinin maddi ve manevi desteğinde, havacılığı Türk milletine benimsetmektir. THK, 94 yıldır Atatürk'ün çizdiği doğru yolda ilerlemekte ve ilerlemeye de devam edecektir. Türk Hava Kurumunun
94'üncü kuruluş yılı sevincimize ortak olduğunuz ve bizimle paylaştığınız için camiamız adına teşekkür ederim."

Daha sonra THK binasında tebrikler kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:59 Kaynak: AA

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