Son Dakika Haberleri: Thk 94. Yıl Dönümünü Kutluyor

Thk 94. Yıl Dönümünü Kutluyor

51 dakika önce

THK kuruluşunun 94. Yıl dönümü nedeniyle Seydişehir'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Thk 94. Yıl Dönümünü Kutluyor, System.String[]
THK kuruluşunun 94. Yıl dönümü nedeniyle Seydişehir'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile devam etti.

Törende konuşan Seydişehir Şube Başkanı Enes Acar, "Seydişehir şubesi olarak bölgede açılan model uçak kurslarına ek olarak yamaç paraşüt kursları vermeye başlıyoruz. Yamaç paraşüt alanı için Taraşçı Mahallemizin Kara Kuru tepesinde 8 bin metrekareden oluşan alanlar oluşturuyoruz. Uluslararası ve olimpik yarışmaların yapılması için çalışmalarımızı başlattık." dedi.


Acar, konuşmasının sonunda, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına derneklerine desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:11 Kaynak: AA

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