THK ambulans uçağıyla Kıbrıs'tan Isparta'ya karaciğer grefti - Son Dakika
Son Dakika Güncel THK ambulans uçağıyla Kıbrıs'tan Isparta'ya karaciğer grefti - Son Dakika

THK ambulans uçağıyla Kıbrıs'tan Isparta'ya karaciğer grefti

7 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğer grefti (doku örneği), Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağıyla Isparta'da nakil bekleyen hastaya ulaştırıldı.

THK ambulans uçağıyla Kıbrıs'tan Isparta'ya karaciğer grefti, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğer grefti (doku örneği), Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağıyla Isparta'da nakil bekleyen hastaya ulaştırıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibi, KKTC'ye giderek aldığı karaciğer greftini organ bağışı bekleyen hastaya ulaştırdı. Hastaneye getirilen organ ise nakil bekleyen hastaya başarılı bir operasyonla nakledildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAYFASINDA YAYIMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasında nakille ilgili fotoğraf paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla Isparta'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karaciğer grefti ulaştırıldı" denildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
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