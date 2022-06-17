Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak

Türk Hava Kurumu (THK), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği ile bakımı yapılan 4 uçağın kiralama teklifinde anlaşıldığını, temmuz ayında uçakların yangın bölgelerinde konuşlanarak faal olarak hizmette bulunacağını bildirdi.

THK, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği ile, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetine sunmak üzere 3+1 uçak kiralama teklifinde iş birliğine vardıklarını açıkladı. THK'nın sosyal medya hesabından "Geri Sayım Başladı" başlığı ile yayınladığı açıklama şöyle:

BAKIMA ALINAN 4 UÇAKTAN 3'NÜN BAKIMLARI TAMAMLANDI

"Türk Hava Kurumu'na ait olan ve orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının 4 tanesinin bakım ihtiyacı TUSAŞ ile yapılan iş birliği kapsamında bir yılı aşkın çalışmanın sonunda nihai aşamasına geldi.

9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağımızdan uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandı. Bunlardan 3 adedinin bakımları tamamlandı. 1 uçağımızın da bakımı son aşamasında. 2 adet uçağımızın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecektir.

"TUSAŞ VE ÜRETİCİ FİRMA DESTEĞİ İLE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLEBİLDİĞİ MÜDDETÇE HİZMET VERECEKTİR"

Uçaklarımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenmekte, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapılmakta. 2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra,15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir.

"TEMMUZ AYI İTİBARİYLE 4 ADET UÇAĞIMIZ AY İÇİNDE FAAL OLARAK HİZMETTE BULUNACAKTIR"

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle uçaklarımız yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır."

NE OLMUŞTU?

CL 215 amfibik uçaklarının su tankı 4,9 ton olduğu için Orman Bakanlığı'nın getirdiği 5 tonluk koşul nedeniyle THK son iki yıldır ihaleye alınmamış, Rus firmaları helikopter ve yangın söndürme uçakları kullanılmıştı. THK yetkilileri ise düzenli bakımları yapıldığı sürece uçaklarının aktif olarak orman yangınları ile mücadelede kullanılabileceğini vurgulamıştı.

Özellikle 2021 yazında yaşanan büyük orman yangınlarında THK uçaklarının kullanılamamış olması kamuoyunda büyük tepki çekmiş, muhalefet temsilcileri iktidarı eleştirmişti.

(Görüntü: Arşiv)