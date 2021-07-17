THK Antalya Şubesi "Alo Kurban Derisi Hattı" ekiplerinin bayram hazırlığı - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi "Alo Kurban Derisi Hattı" ekipleri, Kurban Bayramı'nda yapılacak bağışlar için hazırlanıyor.

THK Antalya Şube Başkanı Süleyman Girgin, AA muhabirine, THK'nin geleneksel gelirlerinden biri olan kurban derisi bağışının, kurumun sportif havacılık faaliyetleri ve üniversite öğrencilerine burs için önem taşıdığını belirtti.

Kurban Bayramı'nda deri bağışlarını beklediklerini dile getiren Girgin, kurban derisinin zamanında tuzlanmasının ekonomik değerini kaybetmemesi için önemli olduğunu vurguladı.

Girgin, derilerin ziyan olmadan bağışlanması için Antalya'da kurulan "Alo Kurban Derisi Hattı"nın faaliyete devam ettiğini bildirdi.

Oluşturulan ekiplerin bayram boyunca hat üzerinden bağış yapmak isteyenlerin taleplerine yanıt vereceğini aktaran Girgin, "Ekiplerimiz Kepez, Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kemer ve Serik ilçelerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Valiliğimiz ve belediyelerimizin belirlediği kurban kesim noktalarında çalışmalarımıza 7 araç ve 134 kişilik ekiplerimiz ile devam edeceğiz. Ekiplerimize ulaşamayan, Kepez ilçesinde bulunan deri toplama merkezimize gelemeyen vatandaşlarımıza da hattımız yardımı ile araç desteği ya da en yakın merkezimize yönlendirilmesi konusunda destek vereceğiz." diye konuştu.

Girgin, deri tesliminde mutlaka makbuz alınması ve yetki belgesi ile kartı olmayanlara bağış yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.