THK Başkanı Aşçı, istifa dilekçesini mahkemeye verdi - Son Dakika

TÜRK Hava Kurumu'na (THK) 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesini sundu.

Ankara 9'ncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, 2019'da THK'ya Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı, bugün istifa dilekçesini verdi. Aşçı'nın, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle kurumun ve şahsının yıpratılmasını gerekçe olarak gösterdiği ileri sürüldü.