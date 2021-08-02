Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı tartışmaları da sürüyor.
Konuyla ilgili Habertürk ekranlarına telefonla bağlanan THK Başkanı Cenap Aşçı'ya "Uçakların bakımını yapma sorumluluğu kimdedir, neden bakım yapılmıyor?" sorusu yöneltildi. Aşçı bu soruya "Bakım sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir" yanıtını verdi.
Bu cevap karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan spiker, "Başkan olduğunuz için size soruyorum, neden bakım yapılmadı?" diyerek yeni bir soru daha yöneltti. Aşçı'nın bu soruya cevabı ise "Ben THK Başkanı değilim, THK Kayyum Heyeti Başkanıyım" oldu.
Son Dakika › Ekonomi › THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı - Son Dakika Ekonomi