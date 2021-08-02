THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığı tartışmaları da sürüyor.

"UÇAKLARIN BAKIMINI YAPMA YETKİSİ KİMDEDİR"

Konuyla ilgili Habertürk ekranlarına telefonla bağlanan THK Başkanı Cenap Aşçı'ya "Uçakların bakımını yapma sorumluluğu kimdedir, neden bakım yapılmıyor?" sorusu yöneltildi. Aşçı bu soruya "Bakım sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir" yanıtını verdi.

"BAŞKAN OLDUĞUNUZ İÇİN SİZE SORUYORUM"

Bu cevap karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan spiker, "Başkan olduğunuz için size soruyorum, neden bakım yapılmadı?" diyerek yeni bir soru daha yöneltti. Aşçı'nın bu soruya cevabı ise "Ben THK Başkanı değilim, THK Kayyum Heyeti Başkanıyım" oldu.