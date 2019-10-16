Son Dakika Haberleri: THK Başkanlığına kayyum atandı
Son Dakika Güncel THK Başkanlığına kayyum atandı

THK Başkanlığına kayyum atandı

4 dakika önce

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atandı.

THK Başkanlığına kayyum atandı, System.String[]

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atandı.

THK'ye kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK başkanlığı avukatları Sabri Hafif ve Ahmet Sungur katıldı.

Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, "Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır. Kuruma son genel kurul yapısı ile olağanüstü ve seçim gündemli temsil kayyumu atanmasını talep ediyoruz." dedi.

Davalı avukatları da yönetim kurulu üyelerinin ayrılmış olması nedeniyle karşı dava olarak, Türk Hava Kurumuna yönetim kayyumu atanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Davalı avukatları, asıl davanın reddedilip kendilerinin açtığı karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Merkez Denetleme Kurulunun açtığı davayı reddedip Türk Hava Kurumu Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.

Türk Hava Kurumu, Abdullah Kaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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