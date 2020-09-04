THK'dan İHA Muhabirine teşekkür belgesi - Son Dakika

THK'dan İHA Muhabirine teşekkür belgesi
Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı İhlas Haber Ajansı Kdz. Ereğli Muhabiri Vedat Kılıç'a teşekkür belgesi verdi.
Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı İhlas Haber Ajansı Kdz. Ereğli Muhabiri Vedat Kılıç'a teşekkür belgesi verdi.
THK Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik yönetim kurulu üyeleri Nahit İnel ve Recep Akdeniz ile birlikte İHA Kdz. Ereğli Muhabiri Vedat Kılıç'ı ziyaret etti. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Hasçelik, Türkiye genelinde en başarılı şubelerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yapacakları ve yapılan çalışmaların geniş kitlelere duyularak başarı elde edilmesinde basın kuruluşlarının büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Hasçelik "İhlas Haber Ajansı olarak sizlerde bu güne yaptığımız tüm çalışmalarımıza destek oldunuz. Çalışmalarımıza verdiğiniz katkılardan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
Hasçelik THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı tarafından imzalanan teşekkür belgesini daha sonra İHA Kdz. Ereğli Muhabiri Vedat Kılıç'a teslim etti. - ZONGULDAK
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