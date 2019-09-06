Son Dakika Haberleri: THK'dan müdürlerine plaket
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THK'dan müdürlerine plaket

37 dakika önce

Türk Hava Kurumunu Kilis Şubesi tarafından katkılarından dolayı daire müdürlerine plaket verildi.

THK'dan müdürlerine plaket, System.String[]

Türk Hava Kurumunu Kilis Şubesi tarafından katkılarından dolayı daire müdürlerine plaket verildi.


Kilis Valisi Recep Soytürk, Türk Hava Kurumunu Kilis Şubesini ziyaret etti. Türk Hava Kurumu faaliyetlerine katkıda bulunun 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğet'e Türk Hava Kurumu Kilis Şube Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ile Vali Recep Soytürk tarafından THK Genel Müdürü adına plaketlerini takdim edildi. - KİLİS

Türk Hava Kurumu, Aralık, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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