THK'dan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika
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THK'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

6 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Taşova Şubesi, ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu.

THK'dan öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Türk Hava Kurumu (THK) Taşova Şubesi, ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu.


THK Taşova Şube Saymanı Süleyman Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, THK'ye yapılan bağışlardan elde edilen gelirin bir bölümünün eğitime yardım amaçlı kullanıldığını söyledi.

THK olarak, eğitim ve öğretime önem verdiklerini ifade eden Güngör, "Halktan toplanan yardımları yine halkımızın yararına harcıyoruz. Eğitime desteği bu eğitim ve öğretim yılında da imkanlar dahilinde yapıyoruz. İlçede tespit ettiğimiz köy okullarında öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Hava Kurumu, Süleyman Güngör, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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