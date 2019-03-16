Son Dakika Haberleri: Thk'den Çanakkale'de Saygı Uçuşu

Thk'den Çanakkale'de Saygı Uçuşu

6 dakika önce

Türk Hava Kurumu (THK) Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Thk'den Çanakkale'de Saygı Uçuşu, System.String[]
Türk Hava Kurumu (THK) Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında Zafer Haftası süresince Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi tarafından Çanakkale, Ayvacık, Gelibolu, Ecaabat ve Şehitlik Anıtı'nda toplam 5 saat süreyle saygı uçuşu gerçekleştirildi.

Yamaçparaşüt ekibi, havada Türk Bayrağı ve "Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart da açtı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

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