Thk'den Çanakkale'de Saygı Uçuşu
1 saat önce
THK'den Çanakkale'de saygı uçuşuÇANAKKALE - Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında, saygı uçuşu gerçekleştirdi.
THK'den Çanakkale
'de saygı uçuşu
ÇANAKKALE - Türk Hava Kurumu
Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında, saygı uçuşu gerçekleştirdi.
"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında, Zafer Haftası
süresince Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi tarafından Çanakkale, Ayvacık
, Gelibolu
, Ecaabat ve Şehitlik Anıtı'nda toplam 5 saat süreyle saygı uçuşu gerçekleştirildi.
Yamaçparaşüt ekibi, havada Türk Bayrağı ve "Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart da açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:25 Kaynak: İHA
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