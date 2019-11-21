THK'den Çocuk Hakları Günü etkinliği
6 saat önce
Türk Hava Kurumu (THK) Bafra Şubesi, Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:24 Kaynak: AA
Türk Hava Kurumu (THK) Bafra Şubesi, Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Alaçam Caddesi üzerinde THK gönüllüleri çocuk haklarını işaret diliyle anlattı.
Caddede açılan stantta çocuklara el boyası ve balon dağıtıldı.
THK Bafra İlçe Başkanı Osman Genç, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
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