Son Dakika Haberleri: THK fitre zarflarından 55 bin TL topladı
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THK fitre zarflarından 55 bin TL topladı

2 saat önce

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanlığı tarafından Lüleburgaz'daki okullara dağıtılan fitre zarflarından 55 bin 563 TL gelir elde edildi.

THK fitre zarflarından 55 bin TL topladı, System.String[]
Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanlığı tarafından Lüleburgaz'daki okullara dağıtılan fitre zarflarından 55 bin 563 TL gelir elde edildi.

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanlığı tarafından Lüleburgaz'da eğitim öğretim hayatını sürdüren 33 okula 16 bin 210 adet fitre zarfı teslim edilmişti. Teslim edilen fitre zarflarından 55 bin 563 TL gelir elde edildi. THK Üniversitesi'nde eğitim gören şehit ve gazi çocuklarına burs, uçak hava ambulansları ile hasta ve yaralılarında taşınması, orman yangınlarının söndürülmesi, THK tarafından ücretsiz sağlanan planör, yamaç paraşütü, yelken kanat uçuşları gibi havacılık kurslarında çocukların eğitim alması gibi birçok etkinlik ve yardım faaliyetinin karşılandığı fitre gelirleri, bu yıl en çok Bahçelievler ilkokulundan toplandı. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Lüleburgaz, Türk Hava Kurumu, Güncel
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